Минобороны: ВС РФ нанесли удар по НПЗ в Кременчуге

Ночью 15 июня ВС РФ нанесли групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в украинском городе Кременчуг. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Минобороны: За ночь ПВО сбили 6 дронов ВСУ

Министерство обороны России сообщило, что ночью вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования, а также ударными БПЛА по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области, обеспечивавшему топливом подразделения ВСУ на Донбассе.

В МО РФ отметили, что цель удара достигнута и объект поражен.

Ранее в МО РФ сообщили, что в ночь на 15 июня российские силы ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ над территорией России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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