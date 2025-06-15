Минобороны: ВС РФ нанесли удар по НПЗ в Кременчуге
Ночью 15 июня ВС РФ нанесли групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в украинском городе Кременчуг. Об этом заявили в Министерстве обороны России.
Министерство обороны России сообщило, что ночью вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования, а также ударными БПЛА по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области, обеспечивавшему топливом подразделения ВСУ на Донбассе.
В МО РФ отметили, что цель удара достигнута и объект поражен.
Ранее в МО РФ сообщили, что в ночь на 15 июня российские силы ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ над территорией России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru