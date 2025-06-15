Минобороны: ВС РФ нанесли удар по НПЗ в Кременчуге

Министерство обороны России сообщило, что ночью вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования, а также ударными БПЛА по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области, обеспечивавшему топливом подразделения ВСУ на Донбассе.

В МО РФ отметили, что цель удара достигнута и объект поражен.

Ранее в МО РФ сообщили, что в ночь на 15 июня российские силы ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ над территорией России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».