Минобороны: За ночь ПВО сбили 6 дронов ВСУ

В ведомстве уточнили, что пять украинских дронов были сбиты над территорией Белгородской области и еще один — над Орловским регионом.

Позже в Минобороны добавили, что утром воскресенья примерно в 07:10 часов по московскому времени был уничтожен украинский БПЛА над Республикой Крым.

Ранее в МО объявили о взятии под контроль села Зеленый Кут в ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».