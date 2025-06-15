Минобороны: За ночь ПВО сбили 6 дронов ВСУ

Минувшей ночью 15 июня российские силы ПВО ликвидировали шесть беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

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В ведомстве уточнили, что пять украинских дронов были сбиты над территорией Белгородской области и еще один — над Орловским регионом.

Позже в Минобороны добавили, что утром воскресенья примерно в 07:10 часов по московскому времени был уничтожен украинский БПЛА над Республикой Крым.

Ранее в МО объявили о взятии под контроль села Зеленый Кут в ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Белгородская областьОрловская ОбластьВСУМинобороны РФПВО

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