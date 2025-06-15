Минобороны: За ночь ПВО сбили 6 дронов ВСУ
15 июня 202511:54
Минувшей ночью 15 июня российские силы ПВО ликвидировали шесть беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.
В ведомстве уточнили, что пять украинских дронов были сбиты над территорией Белгородской области и еще один — над Орловским регионом.
Позже в Минобороны добавили, что утром воскресенья примерно в 07:10 часов по московскому времени был уничтожен украинский БПЛА над Республикой Крым.
Ранее в МО объявили о взятии под контроль села Зеленый Кут в ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru