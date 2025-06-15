МВД: за незаконное изъятие паспорта РФ грозит штраф до 300 рублей

Административный штраф в размере от 100 до 300 рублей грозит за незаконное изъятие паспорта гражданина России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

Буцкая поддержала предложение вернуть в паспорта РФ обязательные отметки о браке и детях

Принятие документа в качестве залога также подпадает под санкции: законодательством предусмотрено предупреждение или денежное взыскание в размере 100 рублей.

В ведомство напомнили, что закон «О гражданстве РФ» запрещает изымать действительный паспорт у россиян. Контроль за соблюдением этого правила и пресечение подобных нарушений находятся в компетенции территориальных органов МВД, включая участковых уполномоченных и сотрудников патрульно-постовой службы.

Ранее зампред комитета по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая сообщила, что россияне обращаются в Госдуму с просьбой вновь сделать обязательными отметки о браке и наличии детей в паспортах.

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ФОТО: ТАСС
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