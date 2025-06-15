Россиянин выиграл в лотерею 100 миллионов рублей

Житель Челябинской области выиграл 100 миллионов рублей в лотереи «Мечталлион» в воскресенье, 15 июня. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Национальной Лотереи».

18 россиян стали лотерейными миллионерами

В компании сообщили, что в тираже №143 лотереи «Мечталлион», приуроченном ко Дню России, один из участников выиграл суперприз в размере 100 миллионов рублей. Еще двое счастливчиков получили по миллиону рублей каждый.

Отмечается, что билет, принесший главный выигрыш, был приобретён на территории Челябинской области. Билеты, ставшие победными для участников, выигравших по одному миллиону рублей, были куплены в Орловской и Свердловской областях соответственно.

Всего в этом тираже выигрышными оказались 563801 билет, а общая сумма призов составила 162 534 800 рублей.

В прошлом розыгрыше, который состоялся 8 июня, лотерейными миллионерами стали 18 россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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