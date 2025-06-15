При обрушении фасада здания в центре Москвы пострадали 3 человека
15 июня 202512:45
В результате обрушения фасада одного из зданий в Спасоглинищевском переулке в центре Москвы пострадали трое прохожих. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным источника, инцидент произошел недалеко от станции метро «Китай-город». Известно, что у пострадавших, мужчины и двух женщин, диагностировали травмы головы и рук. В настоящий момент им оказывается помощь.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что при обрушении горной породы в Якутии на руднике «Сарылах» погиб один человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru