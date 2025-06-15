При обрушении фасада здания в центре Москвы пострадали 3 человека

По данным источника, инцидент произошел недалеко от станции метро «Китай-город». Известно, что у пострадавших, мужчины и двух женщин, диагностировали травмы головы и рук. В настоящий момент им оказывается помощь.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что при обрушении горной породы в Якутии на руднике «Сарылах» погиб один человек.