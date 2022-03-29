Ройзмана оштрафовали на 100 тысяч рублей за дискредитацию ВС России
Адвокат Юлия Федотова, представляющая интересы бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, заявила, что её клиента оштрафовали по двум протоколам о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщает РИА Новости.
По её словам, по каждому документу Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил политику штраф в размере 50 тысяч рублей, общая сумма - 100 тысяч рублей.
Адвокат напомнила, что первый протокол был составлен за пост в Twitter, а второй - за опубликованный в соцсетях видеоролик.
Ранее Останкинский суд Москвы зарегистрировал составленный на бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой протокол о действиях, направленных на дискредитацию российских военных. Рассмотрение дела запланировано на 14 апреля.
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