Ройзмана оштрафовали на 100 тысяч рублей за дискредитацию ВС России

По её словам, по каждому документу Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил политику штраф в размере 50 тысяч рублей, общая сумма - 100 тысяч рублей.

Адвокат напомнила, что первый протокол был составлен за пост в Twitter, а второй - за опубликованный в соцсетях видеоролик.

Ранее Останкинский суд Москвы зарегистрировал составленный на бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой протокол о действиях, направленных на дискредитацию российских военных. Рассмотрение дела запланировано на 14 апреля.

