Песков сравнил отношения РФ и США с «грязными авгиевыми конюшнями»
«Авгиевы конюшни» отношений Москвы и Вашингтона слишком грязные, в связи с чем их необходимо долгое время приводить в порядок. Об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Так он высказался, комментируя темп продвижения диалога между РФ и США. При этом он подчеркнул, что «инерция» в отношениях между двумя странами все-таки присутствует.
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев фразой из советского фильма «Семнадцать мгновений весны» объяснил недоверие к США, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru