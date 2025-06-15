Песков сравнил отношения РФ и США с «грязными авгиевыми конюшнями»

«Авгиевы конюшни» отношений Москвы и Вашингтона слишком грязные, в связи с чем их необходимо долгое время приводить в порядок. Об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Так он высказался, комментируя темп продвижения диалога между РФ и США. При этом он подчеркнул, что «инерция» в отношениях между двумя странами все-таки присутствует.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев фразой из советского фильма «Семнадцать мгновений весны» объяснил недоверие к США, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:РоссияВладимир ПутинСШАДмитрий Песков

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