СМИ: Прокуратура Южной Кореи попросила суд продлить арест президента
Прокуратура Южной Кореи обратилась в суд с просьбой продлить содержание президента страны Юн Сок Еля под стражей, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники в юридических кругах.
Согласно данным, запрос был отправлен в южнокорейский суд в четверг, 23 января, с просьбой продлить арест Юн Сок Еля до 6 февраля. Западный окружной суд Сеула постановил взять президента Южной Кореи под стражу 19 января.
Президент Южной Кореи с самого начала своего срока стал хромой уткой, заявил ранее завотделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в интервью НСН. Высокие цены и инфляцию в стране связывают именно с его деятельностью, указал эксперт, передает «Радиоточка НСН».
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