СМИ: Прокуратура Южной Кореи попросила суд продлить арест президента

Прокуратура Южной Кореи обратилась в суд с просьбой продлить содержание президента страны Юн Сок Еля под стражей, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники в юридических кругах.

СМИ: Президент Южной Кореи Юн Сок Ель отказался давать показания на допросе

Согласно данным, запрос был отправлен в южнокорейский суд в четверг, 23 января, с просьбой продлить арест Юн Сок Еля до 6 февраля. Западный окружной суд Сеула постановил взять президента Южной Кореи под стражу 19 января.

Президент Южной Кореи с самого начала своего срока стал хромой уткой, заявил ранее завотделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в интервью НСН. Высокие цены и инфляцию в стране связывают именно с его деятельностью, указал эксперт, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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