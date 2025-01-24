Согласно данным, запрос был отправлен в южнокорейский суд в четверг, 23 января, с просьбой продлить арест Юн Сок Еля до 6 февраля. Западный окружной суд Сеула постановил взять президента Южной Кореи под стражу 19 января.

Президент Южной Кореи с самого начала своего срока стал хромой уткой, заявил ранее завотделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в интервью НСН. Высокие цены и инфляцию в стране связывают именно с его деятельностью, указал эксперт, передает «Радиоточка НСН».

