СМИ: Президент Южной Кореи Юн Сок Ель отказался давать показания на допросе
Временно отстраненный президент Южной Кореи Юн Сок Ель отказался давать показания в ходе допроса по вопросу об объявлении военного положения в стране, которое произошло 3 декабря прошлого года. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники.
Отмечается, что представители Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников (CIO) подтвердили, что Юн Сок Ель отказался участвовать в допросе. Других подробностей не приводится.
До этого Юн Сок Ель охарактеризовал свой арест как «добровольную явку» на допрос, мотивированную желанием предотвратить «кровопролитие».
Президент Южной Кореи с самого начала своего срока стал хромой уткой, заявил завотделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в интервью НСН. Высокие цены и инфляцию в стране связывают именно с его деятельностью, указал эксперт, передает «Радиоточка НСН».
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