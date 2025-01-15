СМИ: Президент Южной Кореи Юн Сок Ель отказался давать показания на допросе

Временно отстраненный президент Южной Кореи Юн Сок Ель отказался давать показания в ходе допроса по вопросу об объявлении военного положения в стране, которое произошло 3 декабря прошлого года. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники.

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Отмечается, что представители Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников (CIO) подтвердили, что Юн Сок Ель отказался участвовать в допросе. Других подробностей не приводится.

До этого Юн Сок Ель охарактеризовал свой арест как «добровольную явку» на допрос, мотивированную желанием предотвратить «кровопролитие».

Президент Южной Кореи с самого начала своего срока стал хромой уткой, заявил завотделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в интервью НСН. Высокие цены и инфляцию в стране связывают именно с его деятельностью, указал эксперт, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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