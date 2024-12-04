«Хромая утка и японофил»: Почему лидера Южной Кореи не поддерживает народ
У народа есть вопросы по внешней ориентации Южной Кореи, поскольку Юн Сок Ель еще более проамериканский, чем сам президент США Джо Байден, отметил в эфире НСН Александр Воронцов.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель с самого начала своего срока стал хромой уткой, заявил завотделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в интервью НСН. Высокие цены и инфляцию в стране связывают именно с его деятельностью, указал эксперт.
Ранее парламент Южной Кореи отменил введенное Юн Сок Елем военное положение: за отмену проголосовали 190 депутатов из 300 – те, кому удалось пробраться в здание. Военные и полиция покинули здание парламента, не сумев помешать голосованию. За неподчинение им грозят обвинения в госизмене. По данным агентства Yonhap, шесть оппозиционных партий подали предложение об импичменте президента. Оппозиционные партии планируют представить предложение на заседании парламента 5 декабря и вынести на голосование в один из следующих двух дней. Воронцов отметил, что Юн Сок Ель с самого начала был непопулярен у народа.
«Во-первых, он победил на выборах с разницей 0,7%. Это конечно уникальная ситуация, что практически с самого начала президентства он стал хромой уткой. В парламенте меньшинство правящей партии, после парламентских выборов этого года весной они еще утратили места, а оппозиция приобрела их. Экономическое положение неважнецкое. Сказать, что кризис, конечно, нельзя, но Южная Корея уже привыкла жить на экономическом росте серьезном, а тут у них стало пробуксовывать – цены, инфляцию высокую связывают с его неэффективной деятельностью. Также отсутствие или реальный дефицит способностей договариваться с оппонентами, искать компромиссы, находить решение, попытки решить все с таким давлением, наживным способом... С профсоюзами, с медицинским сообществом они уже больше года бодаются», - сказал Воронцов.
Вместе с тем он отметил, что есть вопросы и по внешней ориентации Южной Кореи, поскольку Юн Сок Ель еще более проамериканский, чем сам президент США Джо Байден.
«Конечно, союз с Соединенными Штатами – это основа внешней политики Южной Кореи при всех президентах, но у Юн Сок Еля односторонняя ориентация, он идет впереди паровоза. Сами американцы говорили, что он более проамериканский, чем президент США Джо Байден. И с Японией также вот решил замириться, пойти на тесное сотрудничество. А для этого надо забыть, не упоминать все японские преступления в период колониального господства, что он и делает. Он такой японофил. А большинство-то помнит об этом и это их сильно раздражает. Супруга его помогла серьезно в наборе негативных, отрицательных очков, она сильно раздражительна для большинства населения. Она вмешивалась активно в руководство мужем, а это значит в руководство страной, в том числе в назначении людей на какие-то посты. В этом увидели коррупционную составляющую, расследования ведутся», - указал собеседник НСН.
Также Воронцов подчеркнул, что за время президентства Юн Сок Еля Южная Корея ухудшила отношения с Китаем и Россией, что отразилось на экономическом положении государства.
«Внешняя политика сейчас, конечно, не главная в этом наборе факторов, который сейчас бурлит, но тоже присутствует. Он нарушил сбалансированность внешнеполитического курса Южной Кореи, которому она следовала последние годы и получала дивиденды от этого. Страна ухудшила отношения с Китаем, главным торгово-экономическим партнером, и с Россией. Это отразилось на экономическом положении страны», - добавил эксперт.
Ранее ведущий научный сотрудник центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин заявил НСН, что к кризису в Южной Корее привели действия зависимого от США южнокорейского лидера, парламент неоднократно голосовал по импичменту его окружения, передает «Радиоточка НСН».
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