Президент Южной Кореи Юн Сок Ель с самого начала своего срока стал хромой уткой, заявил завотделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в интервью НСН. Высокие цены и инфляцию в стране связывают именно с его деятельностью, указал эксперт.

Ранее парламент Южной Кореи отменил введенное Юн Сок Елем военное положение: за отмену проголосовали 190 депутатов из 300 – те, кому удалось пробраться в здание. Военные и полиция покинули здание парламента, не сумев помешать голосованию. За неподчинение им грозят обвинения в госизмене. По данным агентства Yonhap, шесть оппозиционных партий подали предложение об импичменте президента. Оппозиционные партии планируют представить предложение на заседании парламента 5 декабря и вынести на голосование в один из следующих двух дней. Воронцов отметил, что Юн Сок Ель с самого начала был непопулярен у народа.