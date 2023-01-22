СМИ: При отказе США и Германии поставлять Украине танки ВСУ потерпит скорое поражение

При условии отказа США и Германии от поставок танков Abrams и Leopard 2 Вооруженные силы Украины потерпят скорое поражение, считает ветеран боевых действий во Вьетнаме Джим Джонс. Об этом он заявил в публикации для издания The Hill.

Арестович не уверен в гарантированной победе Украины

«Второго шанса не будет, а вероятность успеха снижается», — подчеркнул Джонс.

Он указал, что самое существование Украины зависит от исхода конфликта.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в обращении к гражданам Франции в честь 60-летней годовщины между странами Елисейского договора внезапно заговорил о президенте России Владимире Путине и конфликте на Украине. По словам Шольца, «Владимир Путин не победит», а Украина будет получать западное оружие, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
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