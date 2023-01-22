Арестович не уверен в гарантированной победе Украины

Политик вспомнил слова президента Польши Анджея Дуды в Давосе о том, что ближайшее время может быть решающим для исхода конфликта вокруг Украины. Дуда заявил, что «Россию пока не удается победить», он выразил опасения, что Москва готовит «новое наступление» в ближайшие месяцы.

«Мы внутри очень четкой спецоперации россиян по нам <...> И польский президент произносит, что сейчас решающие месяцы по Украине, неизвестно, что будет, потому что они понимают, что затевается. Герасимова поставили <...>», — сказал Арестович.

«Прежде чем хихикать над дурными русскими, и радоваться, что мы непобедимы, напоминаю, мы непобедимы до тех пор, пока мы что? Пока мы не начали грызться друг с другом. Когда мы начали грызться друг с другом, мы очень победимы, победимы в кратчайшие сроки, и неожиданно для самих себя», — сказал бывший советник.

«…С 14 числа уже перестало быть на это похоже, очень сильно», — заключил Арестович.

Арестович своими заявлениями о трагедии в Днепре скрывал настоящую версию: дом был взорван по приказу Зеленского, а российские СМИ и официальные лица попались на эту многоходовку, заявил политолог Сергей Марков в беседе с НСН.

