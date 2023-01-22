Канцлер ФРГ Шольц заговорил о Путине и Украине посреди обращения к французам

Канцлер Германии Олаф Шольц в обращении к гражданам Франции в честь 60-летней годовщины между странами Елисейского договора внезапно заговорил о президенте России Владимире Путине и конфликте на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Сегодня мы говорим о европейском мирном проекте на рубеже времен, о наших ценностях, которые мы хотим сохранить, защитить и укрепить», — подчеркнул Шольц и затем перешел к теме конфликта на Украине.

По словам Шольца, «Владимир Путин не победит», а Украина будет получать западное оружие.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о возможности формирования нового военного альянса на фоне конфликта на Украине и призвал готовиться к затяжному конфликту. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаФранцияГерманияШольц
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