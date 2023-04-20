СМИ: пресс-служба Усса опровергла информацию о его возможной отставке
20 апреля 202314:07
Пресс-служба губернатора Красноярского края Александра Усса опровергла сообщения о его возможной отставке, которые накануне распространились в СМИ, передает РИА Новости.
В пресс-службе регионального главы назвали слухами подобные сообщения.
Ранее РБК со ссылкой на несколько своих источников сообщало, что губернатор Красноярского края Александр Усс в скором времени уйдет в отставку.
Ранее губернатор Омской области Александр Бурков ушел в отставку., сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 041 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 752 / сут.
- Минздрав зарегистрировал новый российский препарат для рассеянного склероза
- Германия извинилась за преступления Гитлера в день его рождения
- Bloomberg: Украина намерена распродавать госсобственность
- Минцифры опровергло рассылку электронных повесток через «Госуслуги»
- Евросоюз введёт безвизовый режим с Косово с 2024 года
- Киевский горсовет разорвет договор об аренде земли с посольством России
- Набиуллина призвала не допустить самоизоляции российской экономики
- СМИ: пресс-служба Усса опровергла информацию о его возможной отставке
- Швейцария вслед за Евросоюзом введет санкции против «Вагнера» и РИА ФАН
- Набиуллина заявила , что использование цифрового рубля будет добровольным
20 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru