СМИ: пресс-служба Усса опровергла информацию о его возможной отставке

Пресс-служба губернатора Красноярского края Александра Усса опровергла сообщения о его возможной отставке, которые накануне распространились в СМИ, передает РИА Новости.

Красноярский губернатор Усс сообщил, что не знает о местонахождении сына

В пресс-службе регионального главы назвали слухами подобные сообщения.

Ранее РБК со ссылкой на несколько своих источников сообщало, что губернатор Красноярского края Александр Усс в скором времени уйдет в отставку.

Ранее губернатор Омской области Александр Бурков ушел в отставку., сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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