Красноярский губернатор Усс сообщил, что не знает о местонахождении сына
24 марта 202306:47
Губернатору Красноярского края Александру Уссу неизвестно о местонахождении сына Артема, который скрылся из-под домашнего ареста в Италии.
«Его местонахождение мне неизвестно, как и детали произошедшего», — сказал глава региона.
Напомним, Артём Усс покинул место, где находился под домашним арестом. Полиция ведет поиски российского бизнесмена. До этого суд в Милане разрешил его экстрадицию в США.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru