Красноярский губернатор Усс сообщил, что не знает о местонахождении сына

Губернатору Красноярского края Александру Уссу неизвестно о местонахождении сына Артема, который скрылся из-под домашнего ареста в Италии.

Адвокат: итальянский суд одобрил экстрадицию Артёма Усса в США

«Его местонахождение мне неизвестно, как и детали произошедшего», — сказал глава региона.

Напомним, Артём Усс покинул место, где находился под домашним арестом. Полиция ведет поиски российского бизнесмена. До этого суд в Милане разрешил его экстрадицию в США.

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