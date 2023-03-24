Красноярский губернатор Усс сообщил, что не знает о местонахождении сына

«Его местонахождение мне неизвестно, как и детали произошедшего», — сказал глава региона.

Напомним, Артём Усс покинул место, где находился под домашним арестом. Полиция ведет поиски российского бизнесмена. До этого суд в Милане разрешил его экстрадицию в США.

