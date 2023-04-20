СМИ сообщили о возможной отставке губернатора Красноярского края Александра Усса
20 апреля 202313:48
Губернатор Красноярского края Александр Усс в скором времени уйдет в отставку, сообщает РБК со ссылкой на несколько своих источников.
Отмечается, что Усса может сменить замминистра финансов Михаил Котюков. Также сообщается, что Усс уже написал заявление об отставке.
Он, как ожидается, станет сенатором от заксобрания региона. Усс избрался губернатором в 2018 году с результатом 60,2% голосов.
Ранее губернатор Омской области Александр Бурков ушел в отставку., сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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20 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru