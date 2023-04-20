СМИ сообщили о возможной отставке губернатора Красноярского края Александра Усса

Губернатор Красноярского края Александр Усс в скором времени уйдет в отставку, сообщает РБК со ссылкой на несколько своих источников.

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Отмечается, что Усса может сменить замминистра финансов Михаил Котюков. Также сообщается, что Усс уже написал заявление об отставке.

Он, как ожидается, станет сенатором от заксобрания региона. Усс избрался губернатором в 2018 году с результатом 60,2% голосов.

Ранее губернатор Омской области Александр Бурков ушел в отставку., сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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