СМИ предупредили о подготовке эвакуации Зеленского
Президента Владимира Зеленского с территории Украины должны вывезти спецподразделения Великобритании и США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую газету The Sun.
Операция запланирована на темное время суток при условии, что Зеленский обратится с соответствующей просьбой.
Издание сообщает о тренировке на территории Литвы более 70 бойцов Особой воздушной службы Великобритании, около 150 «морских котиков» (элитного спецподразделения) ВМС США и военных Украины.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил в своё Telegram-канале, что президент Украины Владимир Зеленский сбежал из Киева во Львов.
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