СМИ предупредили о подготовке эвакуации Зеленского

Президента Владимира Зеленского с территории Украины должны вывезти спецподразделения Великобритании и США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую газету The Sun.

СМИ: США готовы помочь в эвакуации Зеленского из Украины

Операция запланирована на темное время суток при условии, что Зеленский обратится с соответствующей просьбой.

Издание сообщает о тренировке на территории Литвы более 70 бойцов Особой воздушной службы Великобритании, около 150 «морских котиков» (элитного спецподразделения) ВМС США и военных Украины.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил в своё Telegram-канале, что президент Украины Владимир Зеленский сбежал из Киева во Львов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭвакуацияУкраинаВладимир Зеленский
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