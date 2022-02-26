СМИ: США готовы помочь в эвакуации Зеленского из Украины

Собеседники газеты сообщают, что должностные лица США в течение нескольких недель предупреждали Зеленского о возможной опасности: якобы украинский президент является для российских сил «целью номер один».

Ранее Франция пообещала оказать помощь Зеленскому в случае угрозы его безопасности. Кроме того, Великобритания выразила готовность предоставить убежище украинскому президенту и членам его правительства.

