СМИ: США готовы помочь в эвакуации Зеленского из Украины

Американская администрация готова помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев на фоне проведения в стране специальной военной операции России. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на свои источники.

Зеленский опубликовал видео со своим местоположением

Собеседники газеты сообщают, что должностные лица США в течение нескольких недель предупреждали Зеленского о возможной опасности: якобы украинский президент является для российских сил «целью номер один».

Ранее Франция пообещала оказать помощь Зеленскому в случае угрозы его безопасности. Кроме того, Великобритания выразила готовность предоставить убежище украинскому президенту и членам его правительства.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:ЭвакуацияУкраинаСШАВладимир Зеленский
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