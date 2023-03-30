СМИ: представители Демократической партии США намерены наказать Нетаньяху
К президенту США Джо Байдена обратились с петицией однопартийцы из Демократической партии, они добиваются реакции Вашингтона на действия крайне правого правительства Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сообщает Newsweek в распоряжении которого попал черновик письма демократов.
По данным издания, с инициативой наказать израильтян за преступления против демократии и палестинского населения страны выступил конгрессмен-демократ Джамаал Боуман. Он составил письмо, в котором призывает Белый дом к немедленным действиям против Нетаньяху.
Кроме того, Байдена настоятельно попросили проверить факт нарушения закона «О контроле над поставками вооружений» и закона «Об оказании иностранной помощи», запрещающих применять американское оружие для нарушения прав человека.
Ранее, как сообщала НСН, в Израиле ответили Байдену на призыв отказаться от проведения судебной реформы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru