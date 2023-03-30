СМИ: представители Демократической партии США намерены наказать Нетаньяху

По данным издания, с инициативой наказать израильтян за преступления против демократии и палестинского населения страны выступил конгрессмен-демократ Джамаал Боуман. Он составил письмо, в котором призывает Белый дом к немедленным действиям против Нетаньяху.

Кроме того, Байдена настоятельно попросили проверить факт нарушения закона «О контроле над поставками вооружений» и закона «Об оказании иностранной помощи», запрещающих применять американское оружие для нарушения прав человека.

Ранее, как сообщала НСН, в Израиле ответили Байдену на призыв отказаться от проведения судебной реформы.

