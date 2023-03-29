В Израиле ответили Байдену на призыв отказаться от проведения судебной реформы

Израиль — независимая страна, а не просто еще одна звезда на американском флаге. Об этом заявил израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир в интервью радио Galatz.

«Странам всего мира должно быть ясно, что люди здесь провели выборы и выразили свою волю», - подчеркнул Бен-Гвир.

Таким образом, он прокомментировал вмешательство США во внутренние дела еврейского государства.

СМИ: Протестующие против судебной реформы перекрыли главный въезд в Иерусалим

Глава Белого дома Джо Байден неоднократно при общении журналистами призывал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказаться от планов по продвижению судебной реформы в стране. Президент США даже также заявил, что не намерен в ближайшем будущем принимать израильского премьера у себя в Вашингтоне.

Ранее, как сообщала НСН, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху официально приостановил судебную реформу.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:РеформаДжо БайденСШАИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры