В Израиле ответили Байдену на призыв отказаться от проведения судебной реформы

Израиль — независимая страна, а не просто еще одна звезда на американском флаге. Об этом заявил израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир в интервью радио Galatz.

«Странам всего мира должно быть ясно, что люди здесь провели выборы и выразили свою волю», - подчеркнул Бен-Гвир.

Таким образом, он прокомментировал вмешательство США во внутренние дела еврейского государства.