В Израиле ответили Байдену на призыв отказаться от проведения судебной реформы
Израиль — независимая страна, а не просто еще одна звезда на американском флаге. Об этом заявил израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир в интервью радио Galatz.
«Странам всего мира должно быть ясно, что люди здесь провели выборы и выразили свою волю», - подчеркнул Бен-Гвир.
Таким образом, он прокомментировал вмешательство США во внутренние дела еврейского государства.
Глава Белого дома Джо Байден неоднократно при общении журналистами призывал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказаться от планов по продвижению судебной реформы в стране. Президент США даже также заявил, что не намерен в ближайшем будущем принимать израильского премьера у себя в Вашингтоне.
Ранее, как сообщала НСН, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху официально приостановил судебную реформу.
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