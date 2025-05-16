СМИ: Представитель Турции покинет переговоры РФ-Украина после приветствия
16 мая 202511:49
В Стамбуле в пятницу, 16 мая запланированы прямые переговоры российской и украинской делегаций. Представитель Турции выступит на ней с приветствием, а затем покинет переговорную комнату, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с организацией переговоров.
По его данным, российская делегация выступает против присутствия американских представителей на этих переговорах.
Прямые переговоры переговорных групп РФ и Украины должны были начаться в Стамбуле накануне, но были перенесены на пятницу, 16 мая.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru