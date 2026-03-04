Песков призвал МОК прояснить позицию по отстранению спортсменов из РФ

Международному олимпийскому комитету следует прояснить разницу позиций по участию спортсменов из России и стран, задействованных в конфликте на Ближнем Востоке, в международных соревнованиях. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков телеканалу «Матч ТВ».

Кремль: России нужно вести диалог с МОК и защищать интересы спортсменов

Ранее МОК заявил, что в мире с конфликтами, разногласиями и трагедиями спорт должен оставаться объединяющей силой.

«Смотрю [на это заявление] как на правильную позицию. И не понимаю, почему в отношении нас и Белоруссии действует другая позиция», - указал представитель Кремля.

Как отметил Песков, комитет должен прояснить эти расхождения.

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
