Песков призвал МОК прояснить позицию по отстранению спортсменов из РФ
Международному олимпийскому комитету следует прояснить разницу позиций по участию спортсменов из России и стран, задействованных в конфликте на Ближнем Востоке, в международных соревнованиях. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков телеканалу «Матч ТВ».
Ранее МОК заявил, что в мире с конфликтами, разногласиями и трагедиями спорт должен оставаться объединяющей силой.
«Смотрю [на это заявление] как на правильную позицию. И не понимаю, почему в отношении нас и Белоруссии действует другая позиция», - указал представитель Кремля.
Как отметил Песков, комитет должен прояснить эти расхождения.
Горячие новости
- У берегов Шри-Ланки потерпел крушение иранский фрегат Dena
- Прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении актера Трескунова
- В США бейсбольный матч приостановили из-за пеликана
- «Заскорузлый формат!»: Противники ЕГЭ отбили аргумент о поступлениях «по звонку»
- Онищенко: Новый штамм COVID-19 может появиться через 9-10 лет
- В Иране пока не определили сроки избрания нового верховного лидера
- Онищенко объяснил, как использовать увлажнитель воздуха при аллергии
- Страдает даже люкс: Рестораны предупредили о новой волне закрытий
- «Нужна генеральная уборка!»: Онищенко назвал сроки начала аллергии в 2026 году
- Песков призвал МОК прояснить позицию по отстранению спортсменов из РФ