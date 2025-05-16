Уиткофф признался, что учился дипломатии на фильмах Netflix
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф рассказал, что извлекал знания о международных отношениях из документальных фильмов о мировых конфликтах от стримингового сервиса Netflix. Об этом написало издание Atlantic.
Оно напомнило, что спецпосланник президента США Дональда Трампа не имеет дипломатического образования и опыта. При решении международных вопросов Уиткофф руководствуется интуицией, опытом заключения сделок в сфере недвижимости, а также дружбой с американским лидером.
Как говорится в публикации со ссылкой на признания Уиткоффа, в последние месяцы он прочитал много книг и просмотрел документальные фильмы о мировых конфликтах. В их числе лента о войне во Вьетнаме.
Госсекретарь США Марко Рубио, а также Стив Уиткофф войдут в американскую делегацию на переговорах между Россией и Украиной, которые пройдут в Турции, сообщило агентство Anadolu.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru