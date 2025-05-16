Уиткофф признался, что учился дипломатии на фильмах Netflix

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф рассказал, что извлекал знания о международных отношениях из документальных фильмов о мировых конфликтах от стримингового сервиса Netflix. Об этом написало издание Atlantic.

Оно напомнило, что спецпосланник президента США Дональда Трампа не имеет дипломатического образования и опыта. При решении международных вопросов Уиткофф руководствуется интуицией, опытом заключения сделок в сфере недвижимости, а также дружбой с американским лидером.