«Ранней весной начинается цветение ольхи. Больше всего нас беспокоит береза, это один из самых мощных аллергенов. В начале-середине апреля она начинает пыление. Дуб тоже может зацвести в апреле-начале мая. Цветение как правило идет одну-две недели и иногда затягивается. Ольха, ива начинают цвести в середине марта. Береза, орех – апрель. И позднее идет клен, дуб и ясень. Что нужно сделать? Прежде всего диагностировать аллергию. За одно обследование можно определить все ваши аллергены. У кого это хроническое, они начинают пропивать курс профилактических антигистаминных препаратов. Тем, у кого это впервые, нужно обязательно обратиться к врачу. Профилактика аллергии во многом зависит от жилья. Мы рекомендуем после зимы провести генеральную уборку. Собрать всю пыль, которая забилась во все углы. Мы ведь еще реагируем на те микроорганизмы, которые у нас в постели», - рассказал он.

Ранее Онищенко заявил НСН, что зимой около 20% страдают так называемой «сезонной депрессией», которая связана с усталостью от холодов, дефицитом витамина D и атмосферным давлением.

