«Нужна генеральная уборка!»: Онищенко назвал сроки начала аллергии в 2026 году
Весной в первую очередь начинает цвести ольха, а также береза, которая начинает пылить уже в апреле и начале мая, так что нужно внимательно следить за своим состоянием, заявил в пресс-центре НСН Геннадий Онищенко.
После зимы всегда рекомендуется проведение генеральной уборки в квартире, чтобы вычистить всю пыль из всех щелей и мебели, которая также может провоцировать аллергию. Об этом в пресс-центре НСН рассказал заслуженный врач России, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Ранней весной начинается цветение ольхи. Больше всего нас беспокоит береза, это один из самых мощных аллергенов. В начале-середине апреля она начинает пыление. Дуб тоже может зацвести в апреле-начале мая. Цветение как правило идет одну-две недели и иногда затягивается. Ольха, ива начинают цвести в середине марта. Береза, орех – апрель. И позднее идет клен, дуб и ясень. Что нужно сделать? Прежде всего диагностировать аллергию. За одно обследование можно определить все ваши аллергены. У кого это хроническое, они начинают пропивать курс профилактических антигистаминных препаратов. Тем, у кого это впервые, нужно обязательно обратиться к врачу. Профилактика аллергии во многом зависит от жилья. Мы рекомендуем после зимы провести генеральную уборку. Собрать всю пыль, которая забилась во все углы. Мы ведь еще реагируем на те микроорганизмы, которые у нас в постели», - рассказал он.
Ранее Онищенко заявил НСН, что зимой около 20% страдают так называемой «сезонной депрессией», которая связана с усталостью от холодов, дефицитом витамина D и атмосферным давлением.
Горячие новости
- У берегов Шри-Ланки потерпел крушение иранский фрегат Dena
- Прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении актера Трескунова
- В США бейсбольный матч приостановили из-за пеликана
- «Заскорузлый формат!»: Противники ЕГЭ отбили аргумент о поступлениях «по звонку»
- Онищенко: Новый штамм COVID-19 может появиться через 9-10 лет
- В Иране пока не определили сроки избрания нового верховного лидера
- Онищенко объяснил, как использовать увлажнитель воздуха при аллергии
- Страдает даже люкс: Рестораны предупредили о новой волне закрытий
- «Нужна генеральная уборка!»: Онищенко назвал сроки начала аллергии в 2026 году
- Песков призвал МОК прояснить позицию по отстранению спортсменов из РФ