В публикации говорится, что экс-премьер Польши Ярослав Качиньский давно готовится к часу «В», чтобы вернуть Восточные Кресы — части Галиции и Западной Украины.

«Результатом первого этапа этого плана стало то, что Варшава уже полностью политически и финансово контролирует киевское правительство. Вторым этапом является подготовка поляков к боевым действиям», — пишет Крамер.

По ее данным, в Польше действуют специальные тренировочные лагеря, численность армии в следущем году планируется увеличить на 17 тыс. человек.

«Из-за больших потерь ВСУ уже в мае украинские подразделения полностью утратят боевой потенциал. Поэтому воевать на двух фронтах одновременно не смогут», — поясняет журналист.

Автор считает, что после захвата части территории. Украины Варшава в июле проведет референдуме.

Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров предупредил Польшу о грядущем четвертом разделе Польши в том случае, если она не изменит свою политику. Сенатор призвал польские власти одуматься. Он отметил, что Варшава надеется на старшего заокеанского брата, не понимая, что не дождется помощи в трудной ситуации, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».





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