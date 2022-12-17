СМИ: Польша планирует захват Западной Украины и организацию референдума
Власти Польши намерены захватить Западную Украину. В мае там собираются провести референдум, пишет журналист Niezależny Dziennik Polityczny Ханна Крамер.
В публикации говорится, что экс-премьер Польши Ярослав Качиньский давно готовится к часу «В», чтобы вернуть Восточные Кресы — части Галиции и Западной Украины.
«Результатом первого этапа этого плана стало то, что Варшава уже полностью политически и финансово контролирует киевское правительство. Вторым этапом является подготовка поляков к боевым действиям», — пишет Крамер.
По ее данным, в Польше действуют специальные тренировочные лагеря, численность армии в следущем году планируется увеличить на 17 тыс. человек.
«Из-за больших потерь ВСУ уже в мае украинские подразделения полностью утратят боевой потенциал. Поэтому воевать на двух фронтах одновременно не смогут», — поясняет журналист.
Автор считает, что после захвата части территории. Украины Варшава в июле проведет референдуме.
Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров предупредил Польшу о грядущем четвертом разделе Польши в том случае, если она не изменит свою политику. Сенатор призвал польские власти одуматься. Он отметил, что Варшава надеется на старшего заокеанского брата, не понимая, что не дождется помощи в трудной ситуации, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 531 / сут.
Умерли
393 тыс.+58 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+7 269 / сут.
- Во Франции раскритиковали поведение Зеленского
- СМИ: Польша планирует захват Западной Украины и организацию референдума
- В Минобороны РФ подтвердили нанесение массированного удара по объектам энергетики на Украине
- Срочная-срочная служба. Военкомы поспорили об изменении сроков службы
- Минобороны РФ: Сорвана попытка переброски ВСУ иностранного оружия в зону боевых действий
- Захарова: Болезненные последствия антироссийских санкций для ЕС будут нарастать
- В Минобороны не планируют увеличивать продолжительность срочной службы
- В Подмосковье военком объявил о возврате к двухлетней срочной службе
- Шольц призвал не «обрывать нити» переговоров с Россией
- СМИ: В регионах РФ предложили ограничить долю иностранцев на зерновом рынке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru