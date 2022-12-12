Польша и Германия развернут комплексы ПВО у границы с Украиной
Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что у границы с Украиной будут развернуты немецкие зенитно-ракетные комплексы ПВО Patriot.
Дуда пояснил после встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, что это нужно для «физической защиты» его страны.
«Необходимость усиления противовоздушной и противоракетной обороны Польши для всех является очевидной», - отметил политик, напомнив, что на польской территории недавно упала ракета и погибли два местных жителя.
15 ноября стало известно о падении ракеты на территории Польши. Украина обвинила в этом Россию, однако в Москве назвали это провокацией. Вскоре западные СМИ сообщили, что ракета С-300 была выпущена из Львова, при этом ВСУ хотели сбить российскую ракету, но промахнулись.
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