Польша и Германия развернут комплексы ПВО у границы с Украиной

«Необходимость усиления противовоздушной и противоракетной обороны Польши для всех является очевидной», - отметил политик, напомнив, что на польской территории недавно упала ракета и погибли два местных жителя.

15 ноября стало известно о падении ракеты на территории Польши. Украина обвинила в этом Россию, однако в Москве назвали это провокацией. Вскоре западные СМИ сообщили, что ракета С-300 была выпущена из Львова, при этом ВСУ хотели сбить российскую ракету, но промахнулись.

