Сенатор Джабаров предупредил Польшу о возможном четвертом разделе страны
Объявляя Россию спонсором терроризма, Польша должна помнить о том, что противостояние с Россией всегда завершалось для нее трагически. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на первого замглавы международного комитета Совфеда Владимира Джабарова.
Ранее Сейм Польши принял резолюцию, обозначившую Россию как государство, поддерживающее терроризм. Кроме того, польские законодатели заявили, что Москва виновата в крушении малазийского Boeing и авиакатастрофе в Смоленске, в которой погибли, в частности, президент Польши Лех Качиньский, его супруга Мария Качиньская, а также почти все высшее польское военное командование, религиозные и общественные деятели.
Джабаров предупредил Польшу о грядущем четвертом разделе Польши в том случае, если она не изменит свою политику. Сенатор призвал польские власти одуматься. Он отметил, что Варшава надеется на старшего заокеанского брата, не понимая, что не дождется помощи в трудной ситуации.
Также Джабаров напомнил, что решение польских депутатов носит рекомендательный характер.
Ранее Польша отказалась поддержать финансирование Украины со стороны Евросоюза в 2023 году на уровне 18 млрд евро из-за вопроса ставок корпоративного налога. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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