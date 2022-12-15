Сенатор Джабаров предупредил Польшу о возможном четвертом разделе страны

Ранее Сейм Польши принял резолюцию, обозначившую Россию как государство, поддерживающее терроризм. Кроме того, польские законодатели заявили, что Москва виновата в крушении малазийского Boeing и авиакатастрофе в Смоленске, в которой погибли, в частности, президент Польши Лех Качиньский, его супруга Мария Качиньская, а также почти все высшее польское военное командование, религиозные и общественные деятели.

Джабаров предупредил Польшу о грядущем четвертом разделе Польши в том случае, если она не изменит свою политику. Сенатор призвал польские власти одуматься. Он отметил, что Варшава надеется на старшего заокеанского брата, не понимая, что не дождется помощи в трудной ситуации.

Также Джабаров напомнил, что решение польских депутатов носит рекомендательный характер.

Ранее Польша отказалась поддержать финансирование Украины со стороны Евросоюза в 2023 году на уровне 18 млрд евро из-за вопроса ставок корпоративного налога. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

