СМИ: Политика Орбана оказалась «троянским конем» РФ для ЕС

Действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении Москвы стала «троянским конем» России для государств Евросоюза, отмечает аналитик Аманда Коукли в публикации издания Foreign Policy.

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«Троянский конь Путина внутри Европейского союза. В очередной раз лидеры ЕС задаются вопросом, что стоит за почти навязчивым почтением Будапешта к Кремлю», — цитирует сообщение RT.

Коукли полагает, что своей политикой Венгрия демонстрирует явное отсутствие единства в Европе. Аналитик подчеркнула, что Орбан ни разу не критиковал Россию с начала конфликта на Украине. Также Будапешт выступает против антироссийских санкций, пишет Газета.ru.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления в городе Бэиле-Тушнад в Румынии заявил, что западные санкции не пошатнули Россию, хотя в Европе уже сменились правительства четырех стран, сообщает РИА Новости.

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