СМИ: Под новые санкции ЕС против РФ подпадут 35 физлиц и 19 компаний

Евросоюз намерен расширить санкционные списки 35 физическими лицами и 19 компаниями в рамках 16-го пакета антироссийских мер. Об этом сообщила радиостанция Polskie Radio со ссылкой на проект ограничений.

По данным журналистов, в санкционный список попадут граждане РФ, КНДР и Китая. В него включат сотрудников структур оборонно-промышленного комплекса (ОПК), предпринимателей в сфере энергетики и представителей властей новых российских регионов, а также лиц, которых ЕС обвиняет в пропаганде и дезинформации.

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В очередном пакете санкций нет запрета на импорт сжиженного природного газа из РФ, отмечет радиостанция.

Как ранее сообщали СМИ, Еврокомиссия сегодня официально представит властям стран ЕС проект 16-го пакета санкций против РФ.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас ранее заявила, что поставки игровых консолей PlayStation и Xbox в РФ предлагается запретить в рамках новых санкций Евросоюза. Если это произойдет, то никак не скажется на ходе спецоперации на Украине, заявил НСН основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

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ФОТО: ТАСС
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