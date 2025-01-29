СМИ: Под новые санкции ЕС против РФ подпадут 35 физлиц и 19 компаний

Евросоюз намерен расширить санкционные списки 35 физическими лицами и 19 компаниями в рамках 16-го пакета антироссийских мер. Об этом сообщила радиостанция Polskie Radio со ссылкой на проект ограничений.

По данным журналистов, в санкционный список попадут граждане РФ, КНДР и Китая. В него включат сотрудников структур оборонно-промышленного комплекса (ОПК), предпринимателей в сфере энергетики и представителей властей новых российских регионов, а также лиц, которых ЕС обвиняет в пропаганде и дезинформации.