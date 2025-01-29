СМИ: ЕС может отключить от SWIFT 15 российских банков

Евросоюз может отключить около 15 российских банков от международной системы SWIFT в рамках нового пакета санкций в отношении РФ. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Предлагаются санкции, которые отключат от банковской системы SWIFT около 15 банков», — отмечает агентство.

Кроме того, в Европе также предложили постепенно запретить импорт алюминия. из РФ. Планируется, что в течение года клиенты смогут покупать российский металл по системе квот, позже такие операции будут полностью запрещены.

Ранее СМИ сообщили, что новый пакет антироссийских санкций ЕС представят 29 января, он не будет включать полный запрет импорта сжиженного природного газа из РФ, напоминает РЕН ТВ.

