«Украинцы никуда не убегают!»: Пригожин призвал «не бежать впереди паровоза» со взятием Артемовска
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал не рассчитывать на скорое взятие Бахмута (Артёмовска).
Так он прокомментировал словам министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что взятие Артёмовска позволит ВС РФ наступать вглубь обороны ВСУ. Об этом глава военного ведомства заявил сегодня в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.
Пригожин призвал не «бежать впереди паровоза» и рассказывать, что «мы взяли Бахмут, и что будет после него».
«Ведь в невесёлой истории про неубитого медведя говорится, что не будем делить шкуру, но никто не рассказывает о последствиях того, когда эту шкуру пытаются снять с ещё живого медведя. Дайте нам спокойно этого медведя завалить», - цитирует Пригожина его пресс-служба.
По словам основателя ЧВК «Вагнер», в Артёмовске «и днем, и ночью идут тяжелейшие бои, но украинцы никуда не сбегают».
«Ещё раз внимание! Украинцы никуда не убегают. Они массово погибают за Бахмут и сдаются только в крайнем случае. Прекратите считать их трусами. Они такие же, как и мы, и в них течёт такая же кровь», - также сказал Пригожин.
Он добавил, что «люди у Зеленского не кончаются, в «мясорубку» подкидывают всё новые и новые тысячи», а боеприпасов и вооружения у Украины очень много.
Российские войска оставили слишком много сил в Артемовске, город можно было взять более простым путем, заявил НСН генерал-лейтенант Виктор Соболев.
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