СМИ: Переходное правительство в Афганистане возглавил бывший министр МВД
Экс-глава Министерства внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали объявлен руководителем переходного правительства страны, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатически источники.
Ранее, по данным Sputnik, стало известно, что президент Ашраф Гани подал в отставку.
В воскресенье днем боевики движения «Талибан» (*запрещенной в России террористической организации) прибыли в президентский дворец в Кабуле. Их цель – провести переговоры с кабмином о передаче власти, сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники.
На этом фоне власти США объявили, что в течение 72 часов намерены вывезти всех сотрудников, включая наиболее высокопоставленных, из посольства в Кабуле, сообщает CNN.
Обострение в стране происходит на фоне вывода американских войск, который в России назвали признанием провала миссии США.
Ранее Генсек ООН назвал ситуацию в Афганистане выходящей из-под контроля. Антониу Гутерриш заявил, что ситуация в Афганистане становится неуправляемой. Об этом он заявил журналистам.
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