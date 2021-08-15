СМИ: Переходное правительство в Афганистане возглавил бывший министр МВД

В воскресенье днем боевики движения «Талибан» (*запрещенной в России террористической организации) прибыли в президентский дворец в Кабуле. Их цель – провести переговоры с кабмином о передаче власти, сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники.

На этом фоне власти США объявили, что в течение 72 часов намерены вывезти всех сотрудников, включая наиболее высокопоставленных, из посольства в Кабуле, сообщает CNN.

Обострение в стране происходит на фоне вывода американских войск, который в России назвали признанием провала миссии США.

Ранее Генсек ООН назвал ситуацию в Афганистане выходящей из-под контроля. Антониу Гутерриш заявил, что ситуация в Афганистане становится неуправляемой. Об этом он заявил журналистам.

