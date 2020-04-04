СМИ: переговоры ОПЕК+ по нефти переносятся на 9 апреля
Дата переговоров стран-участниц ОПЕК+ по производству нефти может быть изменена - с 6 на 9 апреля. Об этом агентству ТАСС сообщили два источника в делегациях стран.
«Возможно, перенесем на четверг. Но это еще не точно», - цитирует агентство одного из собеседников.
Еще один источник отметил, что и 9 апреля – еще не окончательная дата проведения совещания в рамках ОПЕК+.
С чем связан перенос переговоров, не известно. Сообщается, что страны ОПЕК пытаются привлечь к консультациям как можно больших других государств, кроме США.
Накануне, 3 апреля выступил с предложением сократить мировую добычу нефти на 10 миллионов баррелей ежесуточно ради стабилизации цен.
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил в эфире НСН, что главной мыслью заявления Путина стала готовность обсуждать условия продолжения сотрудничества России в рамках ОПЕК+.
«Даже если Россия сократит добычу на 10 млн баррелей в сутки, это, конечно, подтолкнет цены вверх, но, думаю к стоимости 50-60 долларов за баррель мы не вернемся. Поэтому Путин и говорит о том, что нужно согласовывать объемы производства и, может быть, сделать это в третьем квартале, когда начнет восстанавливаться спрос в Китае и Европе», - считает эксперт.
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