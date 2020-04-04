СМИ: переговоры ОПЕК+ по нефти переносятся на 9 апреля

Дата переговоров стран-участниц ОПЕК+ по производству нефти может быть изменена - с 6 на 9 апреля. Об этом агентству ТАСС сообщили два источника в делегациях стран.

«Возможно, перенесем на четверг. Но это еще не точно», - цитирует агентство одного из собеседников.

Еще один источник отметил, что и 9 апреля – еще не окончательная дата проведения совещания в рамках ОПЕК+.

С чем связан перенос переговоров, не известно. Сообщается, что страны ОПЕК пытаются привлечь к консультациям как можно больших других государств, кроме США.