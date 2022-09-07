СМИ: Пентагон разрабатывает долгосрочный план военной поддержки Украины

В Минобороны США готовят план военной поддержки Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективе, даже если спецоперация Вооруженных сил РФ по защите Донбасса будет завершена. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей Пентагона.

В США Байдена обвинили в создании «черной дыры» на Украине

Возглавляет эту работу глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. Обе программы предполагают выделение миллиардов долларов из бюджета США.

Как отмечается, в разработке документов принимают участие и представители военного ведомства Украины.

Ранее в Белом доме заявили, что продолжат оказывать военную помощь Украине.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеПомощьУкраинаПентагон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры