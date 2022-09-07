СМИ: Пентагон разрабатывает долгосрочный план военной поддержки Украины
В Минобороны США готовят план военной поддержки Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективе, даже если спецоперация Вооруженных сил РФ по защите Донбасса будет завершена. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей Пентагона.
Возглавляет эту работу глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. Обе программы предполагают выделение миллиардов долларов из бюджета США.
Как отмечается, в разработке документов принимают участие и представители военного ведомства Украины.
Ранее в Белом доме заявили, что продолжат оказывать военную помощь Украине.
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