В США Байдена обвинили в создании «черной дыры» на Украине
Президент США Джо Байден безответственно подходит к вопросу обращения американского вооружения на внешних рынках. Такое мнение выразила автор издания American Thinker Оливия Мюррей.
Она, в частности, назвала Украину, куда осуществляются поставки вооружения США, «черной дырой». Как считает Мюррей, американские власти понятия не имеют, куда направляются миллиарды долларов, выделяемые на обеспечение военной поддержки Украины.
Ранее в августе в Пентагоне сообщили, что США уже выделили Украине военной помощи на 13,5 млрд долларов.
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