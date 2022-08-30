В США Байдена обвинили в создании «черной дыры» на Украине

Она, в частности, назвала Украину, куда осуществляются поставки вооружения США, «черной дырой». Как считает Мюррей, американские власти понятия не имеют, куда направляются миллиарды долларов, выделяемые на обеспечение военной поддержки Украины.

Ранее в августе в Пентагоне сообщили, что США уже выделили Украине военной помощи на 13,5 млрд долларов.





