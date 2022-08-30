В США Байдена обвинили в создании «черной дыры» на Украине

Президент США Джо Байден безответственно подходит к вопросу обращения американского вооружения на внешних рынках. Такое мнение выразила автор издания American Thinker Оливия Мюррей.

Байден идёт на второй президентский срок

Она, в частности, назвала Украину, куда осуществляются поставки вооружения США, «черной дырой». Как считает Мюррей, американские власти понятия не имеют, куда направляются миллиарды долларов, выделяемые на обеспечение военной поддержки Украины.

Ранее в августе в Пентагоне сообщили, что США уже выделили Украине военной помощи на 13,5 млрд долларов.



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ФОТО: РИА Новости
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