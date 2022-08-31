Белый дом: США продолжат военную помощь Украине
Власти США продолжат оказывать военную поддержку Украине. Такое заявление сделали в Белом доме, передает РИА Новости.
В Пентагоне заявили, что США уже выделили Украине военной помощи на 13,5 млрд долларов.
Накануне автор издания American Thinker Оливия Мюррей заявила, что президент США Джо Байден безответственно подходит к вопросу обращения американского вооружения на внешних рынках. В частности, она назвала Украину, куда осуществляются поставки вооружения США, «черной дырой».
Военная операция России на территории Украины длится уже более шести месяцев. Путин в конце февраля назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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