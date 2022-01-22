МИД России упрекнул США в ведении «токсичной кампании» против Кремля
Министерство иностранных дел России опубликовала ответ на бюллетеня «Факты и вымысел: российская дезинформация по Украине» Госдепартамента США. Материал размещен на официальном сайте МИД.
«Вместо того, чтобы сделать паузу и сосредоточиться на ответах по существу поставленных в российских документах вопросов, Белый дом и его западные союзники запустили крайне токсичную информационно-пропагандистскую кампанию, представляющую нашу страну как «агрессора», «врага цивилизованной Европы» и «угрозу» международной стабильности», — говорится в заявлении.
Во внешнеполитическом ведомстве также заявили об ответственности за дестабилизацию ситуации на Украине США и других странах НАТО.
«Жители Крыма и Донбасса, опасаясь за собственную безопасность, не пожелали жить под управлением последователей Бандеры и Шухевича. В результате этого Крым вернулся в состав России, Донецкая и Луганская области провозгласили независимость, и Киев развязал гражданскую войну против Донбасса, продолжающуюся по сей день», — отмечает МИД.
По мнению российского МИДа, попытки США и НАТО представить Россию как страну-агрессора делаются, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от собственного военного освоения территории Украины, пишет Газета.ru.
«ВСУ и альянс наращивают военную активность в непосредственной близости от российских границ», — подчеркивает МИД России.
Ранее 20 января Госдеп разместил на сайте материалы приписываемой РФ «дезинформации» против Украины. В публикации речь идет якобы о вторжении России на Украину в 2014 году, «оккупации» Крыма и нынешних попытках «обманом заставить мир поверить в то, что поведение Украины может спровоцировать глобальный конфликт».
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