Украинский генерал рассказал, зачем Зеленский пугает украинцев войной с Россией

Президенту Украины Владимиру Зеленскому выгодно нагнетание страха вокруг гипотетической войны с Россией, глава государства может использовать угрозу конфликта как повод для выполнения Минских соглашений. Об этом заявил бывший глава Луганской и Закарпатской областей генерал-лейтенант МВД Геннадий Москаль.

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«У Зеленского могут заехать шарики за ролики, и он может сказать: "Дорогие украинцы, выбирайте: или российские войска входят на территорию Украины, а у нас же и сил нет, и техники, и денег, и как мы будем обороняться; или выполняем Минские соглашения"», — рассказал Москаль в эфире телеканала «НАШ».

Генерал-лейтенант допустил, что Зеленскому придется пойти на такой шаг, и сегодня этот сценарий «наиболее реалистичный». По мнению Москаля, украинского президента «душат со всех сторон», принуждая выполнять в том числе условия минских договоренностей.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:РоссияМинские СоглашенияУкраинаВладимир Зеленский
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