Украинский генерал рассказал, зачем Зеленский пугает украинцев войной с Россией

«У Зеленского могут заехать шарики за ролики, и он может сказать: "Дорогие украинцы, выбирайте: или российские войска входят на территорию Украины, а у нас же и сил нет, и техники, и денег, и как мы будем обороняться; или выполняем Минские соглашения"», — рассказал Москаль в эфире телеканала «НАШ».

Генерал-лейтенант допустил, что Зеленскому придется пойти на такой шаг, и сегодня этот сценарий «наиболее реалистичный». По мнению Москаля, украинского президента «душат со всех сторон», принуждая выполнять в том числе условия минских договоренностей.

