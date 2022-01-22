Украинский генерал рассказал, зачем Зеленский пугает украинцев войной с Россией
Президенту Украины Владимиру Зеленскому выгодно нагнетание страха вокруг гипотетической войны с Россией, глава государства может использовать угрозу конфликта как повод для выполнения Минских соглашений. Об этом заявил бывший глава Луганской и Закарпатской областей генерал-лейтенант МВД Геннадий Москаль.
«У Зеленского могут заехать шарики за ролики, и он может сказать: "Дорогие украинцы, выбирайте: или российские войска входят на территорию Украины, а у нас же и сил нет, и техники, и денег, и как мы будем обороняться; или выполняем Минские соглашения"», — рассказал Москаль в эфире телеканала «НАШ».
Генерал-лейтенант допустил, что Зеленскому придется пойти на такой шаг, и сегодня этот сценарий «наиболее реалистичный». По мнению Москаля, украинского президента «душат со всех сторон», принуждая выполнять в том числе условия минских договоренностей.
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