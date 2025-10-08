СМИ: США требуют от Турции прекратить поставки энергоресурсов из России

США публично оказывают давление на Турцию для прекращения энергетического сотрудничества республики с Россией и Ираном. Об этом пишет Reuters.

«На встрече в Белом доме 25 сентября президент США Дональд Трамп настоятельно призвал президента Турции [Реджепа Тайипа] Эрдогана сократить закупки российских энергоресурсов», - указывает агентство.

Отмечается, что к концу 2028 года Турция сможет удовлетворять почти половину потребностей в газе за счет наращивания внутренней добычи и американского импорта. Это грозит сокращением последнего крупного европейского рынка для поставок топлива Москвой и Тегераном. Сейчас Россия считается крупнейшим поставщиком газа в Турцию, но доля страны, 20 лет назад превышавшая 60%, сократилась до 37% в первой половине 2025 года.

Ранее Дональд Трамп выразил уверенность, что Анкара прекратит закупки российской нефти. При этом глава минэнерго Турции Альпарслан Байрактар заявлял, что республика не намерена отказываться от газа из РФ.

