МИД РФ обязал двух итальянских дипломатов покинуть Россию в течение трех суток
Временного поверенного Италии в России Джованни Скопу вызвали в МИД в связи с ответным объявлением двух итальянских дипломатов персонами нон грата. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что вызов связан с необоснованными требованиями Рима к сотрудникам посольства РФ - военно-морскому и военно-воздушному атташе, помощнику военно-морского атташе - покинуть Италию.
«Исходя из принципа взаимности, Министерство иностранных дел... объявило persona non grata помощника атташе по вопросам обороны Витторио Парреллу и атташе посольства Италии... Давиде Д'Априле», - указали в МИД.
Сотрудникам дипведомства и членам их семей предписали покинуть РФ в течение трех дней.
Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил о высылке двух военных атташе при посольстве России, которые якобы «причастны к шпионской деятельности», пишет Ura.ru.
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