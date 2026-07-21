МИД РФ обязал двух итальянских дипломатов покинуть Россию в течение трех суток

Временного поверенного Италии в России Джованни Скопу вызвали в МИД в связи с ответным объявлением двух итальянских дипломатов персонами нон грата. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что вызов связан с необоснованными требованиями Рима к сотрудникам посольства РФ - военно-морскому и военно-воздушному атташе, помощнику военно-морского атташе - покинуть Италию.

«Исходя из принципа взаимности, Министерство иностранных дел... объявило persona non grata помощника атташе по вопросам обороны Витторио Парреллу и атташе посольства Италии... Давиде Д'Априле», - указали в МИД.

Сотрудникам дипведомства и членам их семей предписали покинуть РФ в течение трех дней.

Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил о высылке двух военных атташе при посольстве России, которые якобы «причастны к шпионской деятельности», пишет Ura.ru.

