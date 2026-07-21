СМИ: Месси сообщил партнерам, что больше не сыграет за сборную Аргентины
Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси сообщил партнерам, что провел свой последний матч за команду. Об этом написал журналист Эрнан Кастильо в соцсети X.
Отмечается, что Месси заявил о своем решении в раздевалке после финального матча чемпионата мира 2026 года. В решающей игре мундиаля аргентинцы уступили сборной Испании со счетом 0:1, напоминает Ura.ru.
Лионелю Месси 39 лет, футболист выступает за аргентинскую сборную с 2005 года. Вместе с национальной командой спортсмен выиграл на чемпионате мира в 2022 году и завоевал Кубки Америки в 2021-м и 2024-м.
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