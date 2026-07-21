СМИ: Месси сообщил партнерам, что больше не сыграет за сборную Аргентины

Отмечается, что Месси заявил о своем решении в раздевалке после финального матча чемпионата мира 2026 года. В решающей игре мундиаля аргентинцы уступили сборной Испании со счетом 0:1, напоминает Ura.ru.

Лионелю Месси 39 лет, футболист выступает за аргентинскую сборную с 2005 года. Вместе с национальной командой спортсмен выиграл на чемпионате мира в 2022 году и завоевал Кубки Америки в 2021-м и 2024-м.

