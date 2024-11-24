СМИ: новый удар ATACMS может прийтись на Ростовскую область

Украинские войска могут выбрать Ростовскую область следующей целью для удара ракетами ATACMS. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники.



Кроме того, в такой атаке ВСУ могут попытаться задействовать и ракеты Storm Shadow. Собеседники WSJ заявили, что ВСУ рассматривают своими целями расположенные в Ростовской области аэропорты — при этом отмечается, что некоторые из них гражданские.