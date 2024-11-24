СМИ: новый удар ATACMS может прийтись на Ростовскую область

Украинские войска могут выбрать Ростовскую область следующей целью для удара ракетами ATACMS. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники.

Кроме того, в такой атаке ВСУ могут попытаться задействовать и ракеты Storm Shadow. Собеседники WSJ заявили, что ВСУ рассматривают своими целями расположенные в Ростовской области аэропорты — при этом отмечается, что некоторые из них гражданские.

Такер Карлсон: Разрешение США Киеву бить ATACMS вглубь РФ грозит американцам смертью

Авторы материала подчеркивают, что им пока не удалось установить того, ввел ли Вашингтон ограничения для Киева по поводу типов целей или регионов, которые ВСУ могут выбирать для атак.

Ранее американский журналист и шоумен Такер Карлсон заявил, что разрешение администрации Белого дома бить вглубь России ракетами ATACMS может грозить гибелью жителям США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:РакетыРостовская ОбластьВСУРоссияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры