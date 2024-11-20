Такер Карлсон: Разрешение США Киеву бить ATACMS вглубь РФ грозит американцам смертью

Он также назвал Байдена «хромой уткой», которая только что начала «горячую войну с самой опасной страной в мире». В связи с этим журналист выразил опасение, что жизнь всех американцев находится под угрозой.

Ранее стало известно, что в распоряжении Вооружённых сил Украины находится около 50 американских ракет ATACMS, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

