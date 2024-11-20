Такер Карлсон: Разрешение США Киеву бить ATACMS вглубь РФ грозит американцам смертью

Разрешение американского президента США Джо Байдена бить вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS может грозить смертью всем американцам, заявил журналист Такер Карлсон на своей странице в соцсети Х.

Байден не подтвердил разрешение Украине на удары ракетами ATACMS по России

Он также назвал Байдена «хромой уткой», которая только что начала «горячую войну с самой опасной страной в мире». В связи с этим журналист выразил опасение, что жизнь всех американцев находится под угрозой.

Ранее стало известно, что в распоряжении Вооружённых сил Украины находится около 50 американских ракет ATACMS, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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