Такер Карлсон: Разрешение США Киеву бить ATACMS вглубь РФ грозит американцам смертью
Разрешение американского президента США Джо Байдена бить вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS может грозить смертью всем американцам, заявил журналист Такер Карлсон на своей странице в соцсети Х.
Он также назвал Байдена «хромой уткой», которая только что начала «горячую войну с самой опасной страной в мире». В связи с этим журналист выразил опасение, что жизнь всех американцев находится под угрозой.
Ранее стало известно, что в распоряжении Вооружённых сил Украины находится около 50 американских ракет ATACMS, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru