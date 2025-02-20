СМИ: Новый саммит по Украине пройдет под эгидой Британии
Великобритания намерена провести встречу лидеров ряда стран по Украине после возвращения премьер-министра Кира Стармера из Вашингтона. Об этом сообщил телеканал Sky News.
Ранее британский премьер заявил, что на следующей неделе у него запланирована официальная встреча с президентом Дональдом Трампом, на которой она обсудят «ключевые элементы» долгосрочного мира на Украине.
Даты проведения очередного саммита по Украине пока нет. По данным телеканала, он будет созван после возвращения Стармера из США.
Ранее на этой неделе два экстренных саммита по Украине состоялись в Париже по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. По их итогам Макрон заявил, что мир на Украине должен учитывать интересы европейцев. Он выразил поддержку Украине, пообещав возять на себя «все обязанности по обеспечению мира и безопасности в Европе».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru