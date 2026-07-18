Эксперт напомнила россиянам о рабочем графике на 30 декабря

Последний рабочий день в текущем году - 30 декабря - не будет сокращенным. Об этом рассказала директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева в беседе с ТАСС.

Как отметила эксперт, 30 декабря рабочее время не сократят на час несмотря на то, что следующий день - 31 декабря - станет выходным.

«Это связано с тем, что сокращенными считаются только рабочие дни, непосредственно предшествующие нерабочим праздничным дням», - пояснила Богданова-Шемраева.

По ее словам, последний день 2026 года станет нерабочим из-за переноса выходного с воскресенья, 4 января. Так, 30 декабря будет последним рабочим днем в году для большинства россиян с пятидневной рабочей неделей.

Ранее доцент Юридического института РУДН Петр Петкилев рассказал, что длинных выходных в России в 2026 году больше не планируется.

