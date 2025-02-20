Макрон: Мир на Украине должен учитывать интересы европейцев

Так он прокомментировал итоги второго экстренного саммита ряда лидеров Европейского союза и Канады по Украине, который прошел в Париже. По словам президента, «мы поддерживаем Украину и возьмем на себя все обязанности по обеспечению мира и безопасности в Европ». Макрон при этом отметил, что европейские лидеры разделяют цель президента США Дональда Трампа – «положить конец» конфликту.

Ранее Макрон заявил о готовности к переговорам с Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

