И.о. замгенсека ООН похвалил Россию за сотрудничество в борьбе с терроризмом

Исполняющий обязанности заместителя генсека ООН по вопросам борьбы с терроризмом Александр Зуев высоко оценил взаимодействие России с Контртеррористическим управлением организации. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Зуев указал, что ООН и РФ сотрудничают по четырем основным направлениям. Одно из них - предотвращение получения и использования оружия террористами.

«Встреча, которую мы провели, была посвящена именно тому, как эти вопросы решаются в Центральной Азии и какая поддержка необходима со стороны как с нашей стороны, так и со стороны Российской Федерации, если это потребуется», - поделился Зуев.

Также стороны взаимодействуют в сферах защиты критически важной энергоинфраструктуры от террористических угроз и противодействия финансированию терроризма. Кроме того, еще одно направление - руководство по национальным и региональным практикам предотвращения и противодействия экстремизму, которое Зуев назвал успешным совместным проектом с Москвой.

Ранее глава Национального антитеррористического комитета и директор ФСБ Александр Бортников заявил, что в России в 2025 году разгромили 79 законспирированных террористических ячеек.

