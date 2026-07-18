И.о. замгенсека ООН похвалил Россию за сотрудничество в борьбе с терроризмом
Исполняющий обязанности заместителя генсека ООН по вопросам борьбы с терроризмом Александр Зуев высоко оценил взаимодействие России с Контртеррористическим управлением организации. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
Зуев указал, что ООН и РФ сотрудничают по четырем основным направлениям. Одно из них - предотвращение получения и использования оружия террористами.
«Встреча, которую мы провели, была посвящена именно тому, как эти вопросы решаются в Центральной Азии и какая поддержка необходима со стороны как с нашей стороны, так и со стороны Российской Федерации, если это потребуется», - поделился Зуев.
Также стороны взаимодействуют в сферах защиты критически важной энергоинфраструктуры от террористических угроз и противодействия финансированию терроризма. Кроме того, еще одно направление - руководство по национальным и региональным практикам предотвращения и противодействия экстремизму, которое Зуев назвал успешным совместным проектом с Москвой.
Ранее глава Национального антитеррористического комитета и директор ФСБ Александр Бортников заявил, что в России в 2025 году разгромили 79 законспирированных террористических ячеек.
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