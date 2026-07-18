Собянин: В сторону Московского региона летели более 370 дронов
Почти 400 беспилотников летело с вечера 17 июля до утра 18 июля в направлении Московского региона. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на платформе «Макс».
«С 20:30 в направлении Московского региона летело более 370 беспилотников», - отметил градоначальник.
По словам Собянина, силы ПВО нейтрализовали большую часть дронов на дальних подступах. При этом 64 БПЛА были ликвидированы на подлете к столице.
Между тем беспилотники ВСУ попали в логистический центр интернет-магазина Wildberries в Котовске в Тамбовской области, погибли семь сотрудников, более 20 пострадали.
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