Собянин: В сторону Московского региона летели более 370 дронов

«С 20:30 в направлении Московского региона летело более 370 беспилотников», - отметил градоначальник.

По словам Собянина, силы ПВО нейтрализовали большую часть дронов на дальних подступах. При этом 64 БПЛА были ликвидированы на подлете к столице.

Между тем беспилотники ВСУ попали в логистический центр интернет-магазина Wildberries в Котовске в Тамбовской области, погибли семь сотрудников, более 20 пострадали.

