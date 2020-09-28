Нобелевский лауреат Алексиевич покинула Белоруссию
Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета белорусского оппозиции Светлана Алексиевич покинула территорию Белоруссии.
Как рассказала помощница писательницы Татьяна Тюрина портала tut.by, Алексиевич улетела в Германию. По словам ее помощницы, отъезд писательницы не связан с уголовным преследованием в стране оппозиционного Координационного совета.
«У нее (Алексиевич - прим.НСН) запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду», - сообщила Тюрина.
Тем не менее, помощница Нобелевского лауреата не смогла уточнить, когда Алексиевич вернется на родину. Тюрина отметила, что ее возвращение будет зависеть от развития событий в Белоруссии.
Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о возможности избрания нового президиума Координационного совета оппозиции страны.
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