Тихановская не исключила избрания нового президиума совета оппозиции

Тихановская отметила, что немногие из президиума остаются на свободе, в связи с чем идет обсуждение дальнейшей работы. При этом, по ее словам, заявки на выход из членства координационного совета не поступали.

Отметим, что белорусская оппозиция оказалась фактически "обезглавленной": из семи членов президиума Координационного совета, созданного по инициативе кандидата в президенты Светланы Тихановской, на свободе в Минске осталась только писательница, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Остальные оппозиционеры либо арестованы, либо вынуждены были покинуть страну. Последним из членов президиума совета в среду был задержан и арестован юрист Максим Знак.

