Тихановская не исключила избрания нового президиума совета оппозиции
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о возможности избрания нового президиума Координационного совета оппозиции страны. Об этом сообщает портал tut.by.
Тихановская отметила, что немногие из президиума остаются на свободе, в связи с чем идет обсуждение дальнейшей работы. При этом, по ее словам, заявки на выход из членства координационного совета не поступали.
Отметим, что белорусская оппозиция оказалась фактически "обезглавленной": из семи членов президиума Координационного совета, созданного по инициативе кандидата в президенты Светланы Тихановской, на свободе в Минске осталась только писательница, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Остальные оппозиционеры либо арестованы, либо вынуждены были покинуть страну. Последним из членов президиума совета в среду был задержан и арестован юрист Максим Знак.
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